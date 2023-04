VIDEO: Así responde “Fede” Valverde tras agresión a “Álex” Baena

“Fede” Valverde rompió el silencio y se refirió a lo acontecido con “Alex” Baena hace cinco días cuando le propinó un golpe en el rostro debido a que supuestamente el futbolista del Villarreal le había tocado un tema íntimo relacionado a su hijo.

La periodista española María Morán le consultó: ¿Estás mejor anímicamente?, a lo que el futbolista uruguayo respondió: “Sí, sí”.

Asimismo, se le cuestionó con quién se ha apoyado. En ese sentido, Valverde mencionó: “La familia, la gente del Madrid, la gente me apoya en la calle. La verdad es de agradecer bastante”.

Valverde había guardado silencio tras lo ocurrido al finalizar el duelo entre Real Madrid-Villarreal (2-3) por La Liga. Su esposa, Mina Bonino, se había pronunciado el pasado lunes, después de que el futbolista afectado “Álex” Baena emitiera un comunicado.

En esa oportunidad, Bonino dijo: “No soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes”, en clara alusión al silencio de Valverde.

🚨 Primeras palabras de @fedeevalverde tras el encontronazo con Baena:

🎙️@Mariamoranh6: ¿Estás mejor anímicamente?

⚪️ Valverde: "Si, en estos momentos me he apoyado en la familia, en la gente del Madrid y los que me apoyan en la calle"

📺 #Golazo pic.twitter.com/ylsTunoetn

— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 13, 2023