James Rodríguez pone fin a su breve paso por el Olympiacos

El futbolista colombiano James Rodríguez ha puesto fin a su breve paso por el Olympiacos de Grecia. Rodríguez llegó al equipo en septiembre del año pasado con la esperanza de relanzar su carrera tras su fallida experiencia en el futbol catarí. Sin embargo, su paso por el equipo griego ha sido bastante discreto, ya que solo disputó 23 partidos, anotando 5 goles y aportando 6 asistencias.

A pesar de que Rodríguez ha sido un jugador importante en la selección colombiana en los últimos años, su falta de continuidad ha hecho que muchos se pregunten sobre su futuro en el fútbol. Algunos rumores apuntan a que el jugador podría recalar en la Major League Soccer, mientras que otros sugieren que podría buscar una nueva oportunidad en Europa.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el club griego anunció la salida del futbolista colombiano, que solo estuvo 7 meses en la institución.

“Olympiacos y James Rodríguez han decidido terminar su relación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia ‘rojiblanca’. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro”, informó el club rojiblanco.

Por otro lado, el futbolista colombiano le dedicó unas emotivas palabras a la institución y a la afición tras anunciarse su salida este jueves a primera hora.

“Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del gran puerto Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro”, sentenció James Rodríguez.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023