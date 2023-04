Ordoñez: “Cuando vine la meta era la Sub-20, no me hablaron del equipo mayor”

Este domingo la selección Sub-20 de Guatemala recibió la buena nueva del arribo de Arquimides Ordóñez, quien forma parte de un microciclo de trabajo que inicia hoy y concluirá el 20 de abril. ‘Quimi’ es noticia en el entorno nacional, ya que vuelve a una convocatoria con la bicolor de edad limitada, tras el Premundial de Concacaf del año anterior.

Durante su arribo a Guatemala, Arquimides fue entrevistado en la salida del aeropuerto La Aurora por Andrés Niederheitmann. En la charla, que fue en inglés, el delantero del Cincinnati FC dijo estar contento de su arribo al país, ansioso por el Mundial que se viene y volvió a dejar su futuro con el combinado mayor en el aire.

“Estoy feliz y emocionado de estar de regreso en Guatemala con mi gente y entrenar con el equipo”, inició Ordoñez.

Arquimides llega al país luego de disputar 45 minutos de la derrota 5-1 del Cincinnati FC ante el St. Louis City SC. A pesar del abultado marcador, Quimi se mostró contento por los minutos y buscará seguir trabajando duro para recibir más oportunidades. “Fue bueno. Lastimosamente el resultado no fue el mejor para nosotros, pero feliz porque el entrenador me dio minutos y si sigo trabajando duro vendrán más en el futuro”, expresó.

En Cincinnati quieren ver brillar a ‘Quimi’ en el Mundial

Ordóñez comentó que desde su club esperan verle brillar en el Mundial Sub-20, algo que podría ser una oportunidad irrepetible para el joven futbolista de 19 años. “Están emocionados, quieren que me vaya bien. Están muy contentos con el Mundial Sub-20, por la oportunidad que tendré”, comentó ‘Quimi’.

El futuro con el combinado mayor de Guatemala está en el aire

Ante la gran oportunidad de ponerse en el foco del futbol mundial, Ordóñez dijo que no piensa en el combinado mayor aún y que está enfocado en la bicolor mundialista. “Cuando vine aquí la meta principal era la selección Sub-20, no me hablaron del equipo mayor. Ahora estando aquí no me quiero enfocar en muchas cosas”, expresó.

‘Quimi’ dejó un llamativo momento durante la entrevista, en la que tras ser consultado sobre un posible llamado de la selección mayor de Estados Unidos dijo que “tenemos cerca un mundial Sub-20 y veremos qué tal nos va”, frase que catapultó con un “Si lo hacemos bien…” y una risa de saber cosas.

Guatemala irá con la misma mentalidad que en el Premundial

“Siento que vamos a ir con la misma mentalidad del Premundial. Tuvimos el camino más complicado para clasificar tuvimos que enfrentarnos a Canadá y México, equipos que podrían estar en el Mundial. Siento que llegaremos como los infravalorados, debemos sobrevivir y avanzar”, expresó.

Sobre el grupo Sub-20 de Guatemala, Arquimides Ordóñez expresó que ve cada día más talento en el equipo, lo que hará más competencia interna para entrar en los onces mundialistas. “Tenemos un buen equipos, se están añadiendo jugadores más talentoso para competir, estar en el once será más difícil y creo que es bueno. Creo que es el mejor grupo con el que podemos ir al Mundial”, dijo.

La charla concluyó con un breve mensaje de la estrella del combinado Sub-20 hacia la afición chapina: “Estoy emocionado de ponerme la camiseta de nuevo y muchas gracias por todo el apoyo”.