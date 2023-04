Raúl Calderón: “Solo me queda confiar en Dios”

Raúl Calderón, del Deportivo Malacateco, vive momentos difíciles tras confirmarse una grave lesión que lo está dejando de momento fuera del torneo Clausura 2023.

El duelo entre Municipal y Deportivo Malacateco, que se jugó ayer al mediodía en el Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, trajo consigo un amargo sabor para el equipo del occidente. El “Toro” perdió, además, Raúl Calderón tuvo que abandonar la gramilla en una camilla por una lesión tras el choque con el cubano Yasnier Matos. Más adelante fue necesario el trasladado a un centro asistencial para la respectiva evaluación.

Las noticias no son nada alentadoras para Calderón, ya que se pronostica una lesión en la rodilla derecha (ligamento cruzado, colateral en meniscos). Por estar actualmente inflamada la zona, aún no se determina si existirá o no intervención quirúrgica, explica el propio jugador.

Fe y esperanza

“Tengo mucha fe y una gran esperanza de recibir esta del doctor de que no habrá intervención quirúrgica”, señaló el futbolista del Deportivo Malacateco durante la entrevista de este jueves en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas.

Asimismo, Calderón recordó que, para este tipo de lesión, la ciencia a avanzado y hoy en día no les abren las rodillas, solo insertan una máquina para hacer la revisión.

“Solo me queda confiar en Dios en que él pone en las manos y la cabeza del doctor la sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera”, explicó el jugador al referirse al papel que ha realizado el doctor Enio Fabián.

Amplía: “El haber platicado con el doctor, con su experiencia le transmite a uno mucha tranquilidad y paz al recibir este tipo de noticia. Tengo confianza en el proceso de recuperación. Si sigo los pasos y soy disciplinado, en cualquier momento uno vuelve a la cancha a hacer lo que a uno lo apasiona”.

Actualmente, Raúl Calderón quedó en casa de sus papas, a lo que dijo: “Estoy siendo fuerte porque para ellos no ha de ser difícil ver así a su hijo”.

ACTUALIZACIÓN 🚨 Raúl Calderon se quedó en la Ciudad de Guatemala. Mañana le realizarán una resonancia para determinar la gravedad de la lesión en la rodilla. Ojalá sean buenas noticias para el buen jugador de Malacateco. pic.twitter.com/4v5mNV0tmI — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) April 20, 2023

Raúl Calderón dice que les falta efectividad

Sobre el campeonato Clausura 2023, Calderón reflexionó: “Gracias a Dios estaba siendo regular. Se había hablado un tema de cansancio por tantos partidos a mitad de semana”.

Añadió: “Hemos tenido muchas oportunidades de gol. Ante Deportivo Mixco fallamos bastante y en el último minuto nos empataron. Ahora, nos cuesta encontrar el gol. No hemos sido efectivos, y a la hora de defender no hemos estado atentos y nos anotan, pero es eso, la falta de efectividad”.

#Clausura2023 | Con anotaciones de Milciades Portillo y Yasnier Matos, los rojos se impusieron ante los toros en El Trébol y se meten de lleno en la pelea por los primeros puestos del campeonato 🔥😈https://t.co/dye7G76FjT — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 19, 2023