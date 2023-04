Ancelotti critica el calendario de la temporada

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se quejó este viernes de lo saturado del calendario futbolístico e insistió en la necesidad de cambios para proteger a los jugadores.

“El calendario objetivamente no tiene sentido. Es demasiado apretado y con muchos partidos. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol”, declaró el técnico italiano en conferencia de prensa previa al duelo liguero de su equipo el sábado contra el Celta en la 30ª fecha.

Ancelotti, sobre el calendario que le viene al Real Madrid: 🗨️ "El calendario está apretado y no tiene sentido. Aquí cada uno piensa en lo suyo. FIFA, LaLiga, UEFA… Los que no pintan son los futbolistas. Esto no puede ser". pic.twitter.com/EgBR4vZY33 — Relevo (@relevo) April 21, 2023

Carlo Ancelotti y el calendario apretado del Real Madrid

El conjunto blanco viene de eliminar esta semana al Chelsea en cuartos de la Champions League y jugará la ida de semifinales de la máxima competición europea ante el Manchester City tres días después de la final de la Copa del Rey contra Osasuna.

“La Liga piensa lo suyo, la federación piensa lo suyo, UEFA piensa lo suyo, FIFA piensa lo suyo… Para ellos los jugadores no pintan nada y no es lo correcto. No es una buena línea para el fútbol. Tiene que cambiar algo. Hay demasiados partidos”, añadió.

En lo que va de temporada, el Real Madrid ha jugado 49 partidos en competiciones oficiales, se desglosan entre Liga española, Champions League, Copa del Rey, Supercopa de Eurocopa, Supercopa de España y Mundial de Clubes.

Además no se contabilizó la actividad de los jugadores que han sido convocados con su selección nacional y el parón de casi dos meses que hubo a final del año pasado por el Mundial.

🗣️ Carlo Ancelotti: "He oído que el Real Madrid ha tenido demasiados días libres. En 4 meses, hemos tenido 8 días libres." CHAPÓ. 👏pic.twitter.com/GKinPZ2tpl — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) April 21, 2023