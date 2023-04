Presidente Giammattei llega a Taiwán en visita criticada por China

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegó el lunes a Taiwán para afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo, en una visita que provocó la ira de China.

Imágenes divulgadas por el gobierno taiwanés mostraron a Giammattei escoltado por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Joseph Wu, al llegar al Aeropuerto Internacional Taoyuan.

After such a warm welcome from yourself & the #Guatemalan people, I am very much looking forward to seeing you & your delegation back in #Taiwan. https://t.co/IpQkh9x2cr

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 23, 2023