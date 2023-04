Xavi: “El equipo no se siente campeón y si lo sienten, les diremos que no lo somos”

Luego del triunfo 1-0 sobre el Atlético de Madrid, el FC Barcelona se mantiene como líder en solitario a 11 puntos de su más cercano perseguidor, Real Madrid. A pesar de la gran distancia entre ambos clubes, Xavi Hernández no considera que aún no está nada escrito, por lo que el vestuario no se siente campeón aún.

“El equipo no se siente campeón y si lo sienten, les diremos que no lo somos. La situación es de privilegio pero no hay nada hecho”, expresó Xavi Hernández.

El ‘Cholo’ Simeone, técnico del Atlético de Madrid, expresó tras caer con los culés que el Barça está próximo a conquistar una Liga que se merecen, palabras que han sido agradecidas por Xavi, aunque desde un punto de vista más cauteloso. “Se agreden las palabras del Cholo, alguien que ha vivido tantas cosas. Pero no hay nada hecho. Quedan partidos difíciles, la debemos merecer más”, añadió.

Xavi elogia a de Jong y Pedri

Durante sus palabras en la conferencia de prensa posterior al triunfo, Xavi también tuvo detalles para Pedri y de Jong, quienes volvía de lesión y ve como pilares importantes del proyecto blaugrana. “Sin desmerecer a los demás, son jugadores diferenciales y capitales. Mejoran lo que les viene. Entienden el modelo de juego, y por eso son tan cruciales en nuestra idea”, comentó.

¿Le molesta a Xavi ganar 1-0?

Ante el innegable apego de Xavi al modelo de juego del toque, demostrado en sus múltiples declaraciones en las que afirma que importa más el cómo ganar, el técnico blaugrana fue consultado sobre el triunfo mínimo sobre el Atlético de Madrid, a lo que le respondió que no le molesta este tipo de victorias.

“Es un resultado muy bueno, ojalá los ganáramos todos así. Cuesta ganar. Generamos, pero cuesta, depende del acierto, del estado de forma. No me molesta ni mucho menos”, dijo.

La gran clave de la temporada blaugrana es la poca cantidad de goles encajados, en 30 jornadas solo han recibido 9 y han mantenido 23 porterías a cero, factor que tiene contento a Xavi. “A nosotros también nos sorprende llevar 9 goles en 30 partidos. Estoy contento del trabajo del equipo. A nivel individual y colectivo. El equipo se deja la piel en el campo. Se desgasta. Nos va a dar mucho”, concluyó.