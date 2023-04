Muere actor tras 12 cirugías para lucir como Jimin de BTS

La tarde del lunes, el portal TMZ dio a conocer el fallecimiento de un actor canadiense famoso por sus múltiples cirugías para lucir idéntico a Jimin de BTS.

Saint Von Colucci perdió la vida tras someterse a 12 cirugías plásticas para parecerse al ídolo de k-pop, y se reporta que gastó alrededor de 220 mil dólares en todos los procedimientos quirúrgicos.

El publicista del actor reveló a DailyMail que él falleció en un hospital de Corea del Sur el pasado domingo 23 de abril tras varias complicaciones derivadas de los procedimientos cosméticos que se realizó meses atrás.

El objetivo del canadiense de 23 años era parecerse lo más posible a Jimin para poder interpretarlo en el programa de Telerrealidad coreano llamado “Pretty Lies”.

Canadian actor Saint Von Colucci is dead after dropping $220,000 for a dozen cosmetic surgeries so he could look like BTS star Jimin pic.twitter.com/lSlUE7dCya

— Daily Loud (@DailyLoud) April 24, 2023