Emotivo mensaje del ‘Oso’ Aguirre por perderse el Mundial sub-20

Ayer se dio a conocer el listado de 23 jugadores que viajará a Argentina para el campamento de preparación que sostendrá la Azul y Blanco previo al Mundial sub-20, de este listado, dos quedarán descartados y una de la ausencias más notables fue la de José ‘Oso’ Aguirre.

El portero, formado en Comunicaciones FC y que actualmente milita en el VfB Lübeck v. 1919 e.V. de Alemania, no entró en la convocatoria para el Mundial juvenil, debido a que no se recuperó a tiempo de una rotura de ligamento cruzado que lo tiene alejado de las canchas desde noviembre del año pasado.

¡CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN PREVIO AL MUNDIAL! ⚽️🇬🇹 📋Convocatoria de la #SeleSub20 del 30 de abril al 11 de mayo 2023 Campamento de Preparación en tierra mundialista donde sostendrá partidos de alto nivel previo al inicio de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA#VamosGuate 🇬🇹💙⚽️ pic.twitter.com/KAJGMKKELz — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) April 26, 2023

José Aguirre y un mensaje para sus compañeros

Una lesión de gravedad nunca es fácil de digerir y el ‘Oso’ Aguirre’ lo sabe a la perfección, ya que se perderá el Mundial sub-20, pero lejos de achicopalarse por la situación, Aguirre aprovechó sus canales de comunicación para enviar un mensaje a sus compañeros que a partir del 1 de mayo viajarán a Argentina.

“Muchísimas gracias a todos los que soñaron junto a mi. Quedar fuera del Mundial por una lesión duele muchísimo y por más que me cueste aceptarlo y entenderlo, me toca seguir adelante con la cabeza en alto. Formar parte de la clasificación al segundo mundial sub 20 para Guatemala fue sin lugar a dudas el mejor sentimiento de mi vida. Pero aún faltan muchas historias por escribir”, empezó Aguirre.

Y continuó: “Seguiré trabajando fuerte por mis sueños y metas, soñar es gratis así que de esta saldré más fuerte y con más ganas de disfrutar de lo que más amo. No dudo en que los planes de Dios, porque son perfectos. Daré lo mejor de mi por mi selección, ya sea en la cancha o fuera de ella y esta vez no es la excepción. Éxitos a mis compañeros, no dudo en que están más que listos para este lindo reto. “La vida no es una carrera de velocidad, si no de resistencia””, sentenció el portero guatemalteco en sus redes sociales.

El campamento de preparación durará desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo. Este será un periodo clave para la selección, ya que de aquí se seleccionará al equipo que representará al país en el próximo Mundial de la categoría. La expectativa por conocer los nombres de los seleccionados ha sido alta entre los aficionados, quienes esperan que la selección tenga una buena actuación en el torneo mundialista.