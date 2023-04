El mexicano ‘Checo’ Pérez se lleva la carrera sprint en Azerbaiyán

Sergio ‘Checo’ Pérez ganó el Sprint Race en Bakú y logró sumar buenos puntos previo al Gran Premio de Azerbaiyán. Tras un buen arranque donde se quedó cerca de Charles Leclerc, el mexicano logró pasar al monegasco tras el reinicio por un Safety Car provocado por Yuki Tsunoda.

La velocidad del RB19 con DRS fue demasiado para Leclerc y el mexicano volvió a demostrar su dominio en circuitos callejeros. Max Verstappen completó el podio de la carrera de velocidad, seguidor por George Russell. Completando el Top 5 llegó Carlos Sainz, y Fernando Alonso terminó justo por detrás en sexto lugar.

CHECO TAKES VICTORY IN THE SPRINT!!! 🏆

Important points on the board for the Mexican driver in the championship fight 💪

He really does like Baku! 🙌#AzerbaijanGP #F1Sprint @SChecoPerez @redbullracing pic.twitter.com/Y5JYQaXTYa

— Formula 1 (@F1) April 29, 2023