VIDEO. Más de 90 niñas saltan del techo de escuela para salvarse de incendio

Varias niñas resultaron heridas luego de saltar de un techo para escapar de un incendio que se registró en los edificios de primaria y secundaria del liceo-internado Mwanga, que se ubica en la provincia de Lualaba, región de Katanga, en la República Democrática del Congo.

En redes sociales circulan algunos videos que muestran los momentos de desesperación que vivieron las niñas del colegio católico y cómo, ante la desesperanza de no ser víctimas del incendio, varias decidieron saltar desde una altura estimada de cuatro metros.

Para intentar ayudarlas, se les colocó una escalera, pero no fue lo suficientemente útil por la cantidad de niñas que querían ponerse a salvo del incendio.

DR CONGO

VIDEO TERRIFYING SCENES FROM MWANGA SCHOOL!

STUDENTS ARE JUMPING FROM ROOF,

as a large fire has engulfed the High School building in Kolwezi City!

