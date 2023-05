Xavi: “Los profesionales sabemos que LaLiga la gana el mejor”

Durante la conferencia de prensa previa al cruce de Liga entre FC Barcelona y Osasuna, el técnico blaugrana Xavi Hernández habló sobre diversos temas de actualidad que tiene el futbol español, entre ellos el título de Liga que están próximos a conseguir; la final de Copa del Rey que jugará Osasuna el sábado; y las semifinales de Champions que juega el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola.

Sobre el título de LaLiga Xavi comentó que es el campeonato que gana el mejor equipo en la temporada, además señala que levantar el trofeo deja la sensación de haber hecho un buen trabajo. En sus palabras destaca que los torneos de eliminación directa son mas injustos. “Los profesionales sabemos que LaLiga la gana el mejor, el más solvente, el que ha tenido más continuidad. Las competiciones del K.O. son más injustas. LaLiga te da la sensación que has hecho bien el trabajo. No está ganada. Le agradezco sus palabras”, expresó Xavi.

Entre sus declaraciones también fue consultado sobre la final de Copa del Rey que jugará el Osasuna, su próximo rival en Liga, frente su archirrival histórico Real Madrid el próximo sábado. Del partido, Xavi no quiso expresar a qué equipo apoya y dejó caer que probablemente no vea el encuentro. “Tengo un acto el sábado. No sé si lo veré. Que gane el mejor”, dijo.

Xavi elogia a Pep Guardiola

El Manchester City está a poco más de una semana de enfrentarse al Real Madrid en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Sobre el equipo mancuniano, Xavi expresó que los de Pep Guardiola son el mejor equipo del Mundo y que tienen al mejor estratega de la actualidad.

“El City es el mejor equipo del mundo, para mí. Su fútbol es un espejo para nosotros. Tiene al mejor entrenador del mundo… Sería justo si ganara el triplete”, comentó.