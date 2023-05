Vinculan a proceso al titular del INM por incendio en Ciudad Juárez

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón vinculó a proceso al titular del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron al menos 40 migrantes, entre ellos, 19 de nacionalidad guatemalteca.

Hernández Calderón no dictó la medida de prisión preventiva contra el funcionario, por lo que deberá seguir acudiendo a firmar cada 15 días, los martes, como medida cautelar.

El incendio en la estación migratoria de Chihuahua dejó, hasta el momento, un saldo de 40 personas muertas. El juez consideró que había suficientes elementos de prueba por la omisión en la que habría incurrido el funcionario al dar seguridad a los migrantes.

La audiencia inició a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivada de la causa penal 237/2023, la cual está contenida en varios tomos, y se prolongó durante 13 horas. Aunque la defensa de Garduño presentó pruebas, en su mayoría no fueron aceptadas.

Al salir de la audiencia, el imputado señaló que se mantendrá en el cargo al frente del Instituto Nacional de Migración, y atento a la reparación del daño.

“Ya escucharon ustedes, quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo en la condición constitucional de no hacer declaraciones en relación con el proceso y eso haré, seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral”, dijo Garduño.