Coronación de Carlos III: Meghan Markle no se presenta y celebrará su propia fiesta

La coronación del rey Carlos III en Londres no es el único evento de la realeza que se celebra este sábado 6 de mayo. Cruzando todo el océano, en una finca en California, Meghan Markle tendrá su propia celebración.

El primogénito de la pareja, el príncipe Archie de Sussex, cumple cuatro años y los pasará en una fiesta privada con su mamá, donde se rumorea que habrá invitados famosos como Oprah Winfrey y Serena Williams, mientras Harry asistió solo a los festejos de su padre.

Decisión de la duquesa de Sussex crea polémica

Ya se había comentado que Markle no acompañaría al príncipe Harry a la coronación de su padre. Y aunque muchos hablen de que se trate de una excusa, el pequeño Archie nació un 6 de mayo de 2019.

Sin embargo, también es conocido que la relación de la pareja con el ahora rey de Inglaterra no es de las mejores. De hecho, fueron expulsados de su propiedad en el país y protagonizaron varios escándalos como el libro que escribió Harry (En la sombra) y el documental (Harry y Meghan) que estrenaron en Netflix.

Por esto, no sorprende que la duquesa de Sussex haya optado por no asistir a la coronación de su suegro. “Siento que se ve muy mal, porque quiere decir que su relación nunca será buena”, “Yo aunque peleará con él no me hubiera perdido esa fiesta”, “Wow lo mejor de la vida ver una coronación, demasiada orgullosa Meghan”, “Su esposo debe estar muy incomodo y ella lo dejó solo”, fueron las reacciones de algunos cibernautas.

