Tiroteo en centro comercial de Texas dejó varios muertos

La policía de la ciudad de Allen, en Texas, Estados Unidos (EE. UU.), respondió este sábado a un tiroteo en el centro comercial Allen Premium Outlets, que dejó varios muertos. La Policía no detalló el número exacto de víctimas.

Las llamadas de auxilio llegaron cerca de las 15.40 horas, luego de que se registraran los primeros disparos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la gente en el interior del establecimiento corriendo al oír las balas.

Momentos después de las llamadas, la Policía se presentó en el lugar y asistió en la evacuación de los civiles. Pidieron, también, mantenerse lo más alejados de la zona en tanto se contenga la situación.

Dashcam video from the mall shooting in Allen, Texas showing a shooter getting out of his car in front of H&M and opening fire at the crowd.

