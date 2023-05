Confirmados los horarios para los cuartos de final del Clausura 2023

Este lunes se confirmaron los horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023, encuentros que quedaron definidos el pasado domingo luego de finalizada la fase regular del campeonato. Solo ocho equipos quedan en la lucha por el título de Liga Nacional, que tendrán nuevo campeón luego de que Cobán Imperial no lograra acceder a la liguilla.

Las llaves de cuartos de final se disputarán esta semana: los encuentros de ida se disputarán entre miércoles y jueves y las llaves de vuelta se jugarán en el fin de semana. Los primeros dos semifinalistas saldrán de los cruces entre Mixco vs. Xelajú MC y Xinabajul Huehue vs. Guastatoya; un día después se conocerán a los dos semifinalistas restantes entre los cruces Comunicaciones vs. Achuapa y Municipal vs. Antigua GFC.

Cabe mencionar que en el formato de Liga Nacional no hay llaves ya armadas, sino, se darán a conocer según vayan avanzando los clubes de ronda. Los encuentros se arman basados en la posición de la tabla, los mejores posicionados se verán las caras ante los peores clasificados.

Así queda el calendario de los cuartos de final

Miércoles 10 de mayo (Cuartos de final ida)

CD Guastatoya vs. Xinabajul – 11:00 horas – Estadio David Cordón Hichos

Mixco vs. Xelajú MC – 16:00 horas – Estadio Santo Domingo de Guzmán

Jueves 11 de mayo (Cuartos de final ida)

Achuapa vs. Comunicaciones – 15:30 horas – Estadio Winston Pineda

Antigua GFC vs. Municipal – 19:00 horas – Estadio Pensativo

Sábado 13 de mayo (Cuartos de final vuelta)

Xelajú MC vs. Mixco – 20:00 horas – Estadio Mario Camposeco

Xinabajul vs. Guastatoya – 18:00 horas – Estadio Los Cuchumatanes

domingo 14 de mayo(Cuartos de final vuelta)

Municipal vs. Antigua GFC – 15:00 horas – Estadio El Trébol

Comunicaciones vs. Achuapa – 18:00 horas – Estadio Doroteo Guamuch Flores

