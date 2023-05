Esta es la escena eliminada de Harry Potter que hace llorar a los fans

Una de las sagas con mayor éxito mundial ha sido Harry Potter. Durante años se ha consolidado esta historia y los seguidores siguen siendo fieles a todo lo que se refiera a ella.

En los libros, J. K. Rowling describe las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería junto a sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, durante el tiempo que pasan en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La historia define el acompañamiento de una maldición que lo dejará atado a Lord Voldemort, quien buscará su muerte hasta el final de la historia. Por eso más de uno queda pegado en el asiento con la intención de descubrir cada hazaña que se vive en el film.

Recientemente los amantes de esta Saga manifestaron que había una escena muy emotiva que fue eliminada de la película. Justo se nota cuando la familia adoptiva de Harry decide partir de la casa donde vivieron su infancia.

Precisamente se ve cuando todos van abandonando el lugar sin despedirse del actor principal, pero cuando todo parecía ser frío y arrogante, Dudley no toma sus maletas sino que decide decir adiós a su primo. Lo que genera sensibilidad a los espectadores ya que los seres más cercanos a Potter nunca fueron afectivos con él.

Potterheads es el nombre con el que se conoce al fandom del mundo mágico de Harry Potter, auténticos fanáticos que saben hasta el último detalle de los libros de la saga y que incluso son capaces de producir versiones alternativas a la historia original.

Estos seguidores han hecho críticas hacia algunas decisiones de la escritora, y no pueden creer que fue elimina la escena y se pronunciaron en redes sociales.

