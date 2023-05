Comunicaciones clasifica a la Copa Centroamericana 2023

El departamento de Competencias de Clubes de la Concacaf hizo variaciones en el sistema de clasificación para los representativos de Guatemala quienes tendrán la oportunidad de participar en la primera edición de la Copa Centroamericana 2023. Con estas modificaciones, Comunicaciones fue el gran favorecido, que este día se oficializó su clasificación. Solo falta por determinar si lo hace como Guatemala 2 o Guatemala 3.

Según la nueva variación, así se definen los tres puestos de Guatemala para la Copa Centroamericana 2023:

Campeón del Apertura 2022

Campeón del Clausura 2023

Equipo que haya sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla acumulada de los dos torneos de la temporada oficial 2022-2023

🚨 | ¡CREMAS A LA COPA CENTROAMERICANA! La Liga Nacional da a conocer los nuevos criterios para los tres representantes de Guatemala en la Copa Centroamericana 2023. Con esta modificación, Comunicaciones clasifica, ya sea si es campeón o por el acumulado. pic.twitter.com/dyzQmauxRf — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 10, 2023

Clasificación de Comunicaciones

En ese sentido, Cobán Imperial clasifica como Campeón del Apertura 2022. En el caso de Comunicaciones, busca ser campeón en este certamen. Si lo logra, sería el segundo clasificado a la Copa Centroamericana y el tercer participante sería el mejor ubicado en la tabla acumulada, el cual recaería en Municipal (segundo con 76 puntos). De no se campeón, entonces el monarca del Clausura 2023 sería uno de los clasificados y Comunicaciones iría por ser ganador del acumulado.

Esta modificación hecha por Concacaf favoreció a Comunicaciones por su regularidad en el torneo, pero puso contra la pared a equipos como Antigua G. F. C. y Xelajú M. C., quienes tienen el objetivo de trascender. Ahora, estos clubes, solo les sirve ser campeón para tener participación internacional. El caso de Xelajú fue tercero del acumulado por lo que no aspiraría por esa ruta ya que le aventaja Municipal.

#Clausura2023 | Comunicaciones fue el más castigado en la tabla del juego limpio por el comportamiento de sus jugadores, y su técnico Willy Coito Olivera, en el terreno de juego.https://t.co/Z8sDMbJCFR — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 10, 2023