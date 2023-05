¿Jamie Foxx está en estado crítico? Informan que familia se “prepara para lo peor”

Jamie Foxx continúa ingresado en el hospital desde hace ya más de un mes. Su hija, Corinne, fue la encargada de anunciar a través de su perfil oficial de Instagram que el actor tuvo que ser ingresado de urgencia debido a “complicaciones de su salud”.

El actor se encontraba grabando secuencias para una película de Netflix que está rodando junto a la actriz, Cameron Díaz. Sólo unas semanas después de su ingreso, parecía que el intérprete estaba sano, lo cual sorprendió a muchos de sus compañeros de profesión. Medios internacionales informaron que “sufrió un episodio médico grave y necesitó atención inmediata. Tuvo que ser revivido. Tiene mucha suerte de estar vivo”.

Tras el suceso, Jamie Foxx comentó en sus redes sociales: “Aprecio todo el cariño. Me siento bendecido”. Sin embargo, la situación no parece haber mejorado mucho. Personas cercanas a la familia han comentado que están “preparándose para el peor de los escenarios”, explicando que no descartan ni siquiera el fallecimiento.

“La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera cerca de estar bien”, confesó la fuente cercana a un medio internacional Radar Online.

Sin embargo, otra información revelada por CNN, la causa del hermetismo que mantiene la familia de Jamie Foxx se debe a la forma en la que el actor ha llevado su vida privada a lo largo de su carrera profesional.

“El deseo de privacidad se alinea con la forma en la que la estrella ha vivido, pese a tener una carrera que lo pone en el centro de atención”, dice la publicación de CNN. Esta misma hipótesis la sostuvo el comediante Kevin Hart en su podcast en el que afirmó que todo se debe a “razones justas, Jamie siempre ha sido una persona privada hasta cierto punto”.

