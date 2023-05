Guardiola se queja del calendario a pocos días de enfrentar al Real Madrid

Este miércoles 17 de mayo se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados de la UEFA Champions League: el enfrentamiento entre el Manchester City de Guardiola y el Real Madrid de Ancelotti por la vuelta de las semifinales. El marcador global está igualado 1-1, tras el empate en la ida en el estadio Santiago Bernabéu.

Tanto Real Madrid como Manchester City tendrán pruebas previas este fin de semana para encarar el trascendental partido, los merengues ante el Getafe este sábado y el City ante el Everton el domingo, algo que no sentó bien al entrenador Pep Guardiola.

😱 Así se saldaron los partidos de ida esta semana‼ ¿Quiénes serán los finalistas?#UCL pic.twitter.com/CYUF3Ctd6R — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 10, 2023

Pep Guardiola se queja del calendario

Previo a este encuentro clave, el Manchester City tendrá que enfrentar al Everton este domingo. Sin embargo, Pep Guardiola, entrenador del City, mostró su molestia por tener menos tiempo de descanso que su rival de cara al partido de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones.

“No lo entiendo, pero no voy a quejarme más. Tenemos que adaptarnos, es lo que hay. Estoy seguro de que la Premier League quiere ayudarnos, no quieren incomodarnos. El problema es el calendario, la cantidad de competiciones y de partidos. Creo que no podemos jugar el sábado y no tienen la capacidad de albergar a tanta gente”, expresó el entrenador catalán.

💬 "No quiero pelear más por esto. No lo entiendo, pero me tengo que adaptar". 🤬 Guardiola protesta por tener menos descanso que el Real Madrid de cara al partido de vuelta. pic.twitter.com/lGnjEcAubc — Relevo (@relevo) May 12, 2023

A pesar de las dificultades, el técnico catalán se mostró confiado en que su equipo podrá hacer un buen papel en ambos partidos: “Es el tramo final de temporada y, aunque tenemos Liga de Campeones, nuestra atención está puesta en el Everton. En nada más. Son once meses de trabajo en la Premier League, no tendremos tiempo de preparar el partido contra el Madrid porque jugamos el domingo. Muchas gracias, pero nuestra prioridad real es Goodison Park. Jugamos en todas las competiciones, tenemos que cambiar y adaptarnos. Nos quedan cuatro partidos de liga y es importante estar ahí y mantener lo que tenemos en nuestras manos.”, afirmó Guardiola.

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid se llevará a cabo en el Etihad Stadium de Manchester y será transmitido en vivo por diferentes medios a nivel mundial. Los fanáticos del fútbol están a la espera de un emocionante encuentro que definirá al primer finalista de la UEFA Champions League.