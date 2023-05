Dr. Hsueh Jui-yuan: Desarrollo sanitario sostenible en la era pospandémica

A medida que el mundo ingresa en el cuarto año de la pandemia del Covid-19, la situación está mejorando gradualmente. Los países de todo el mundo han intensificado los esfuerzos para lograr la salud y el bienestar para todos y promover la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Taiwán apoya plenamente los ODS relacionados con la salud y las “metas de los tres mil millones” de la OMS. De hecho, Taiwán se compromete a construir una cadena de suministro de servicios sanitarios más resiliente y equitativa.

Durante la pandemia del Covid-19, Taiwán mitigó de manera efectiva la propagación de la enfermedad aprovechando su completo sistema de salud, su capacitado personal y sus sistemas de vigilancia, investigación y análisis epidemiológicos. En 1995, Taiwán estableció un sistema de seguro de salud universal.

Article by Taiwan's Minister of Health and Welfare, Dr. Hsueh Jui-yuan, was recently published by Beacon Media News.

