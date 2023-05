¡Al estilo Kardashian! Esposa de Kanye West rompe las redes con provocativas imágenes

Bianca Censori es la nueva esposa de Kanye West, aunque se desconoce si la boda se llevó a cabo en su totalidad. Ahora, la modelo participó en una sesión de fotos candentes y polémicas que han impactado en las redes sociales.

Las imágenes muestran a Censori posando con confianza y utiliza una cinta adhesiva negra y tacones, cubriendo estratégicamente sus áreas privadas. Con un cuadrado de cinta negra para el cuerpo que cubre sus senos y tiras de cinta que van desde el frente hasta la parte posterior.

Bianca modeló este look de la diseñadora Mowalola Ogunlesi a quien Kanye West había seleccionado previamente para ayudar a liderar el equipo de Yeezy GAP.

Con este nuevo look, la pareja de Kanye West ha levantado suspiros y ha creado una ola de comentarios. “De verdad la verdad más natural que Kim Kardashian”, “Está loca igual que Kanye”, “Más natural y no plástico como Kim”, “Me encanta”, “Wow con ese traje no puedes ni caminar”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Su boda

A más de un año de su separación con Kim Kardashian y algunos meses de haber finalizado su divorcio, el intérprete de ‘Closed on Sunday’ le dio una nueva oportunidad al matrimonio.

De acuerdo con diversos reportes, Kanye unió lazos matrimoniales en secreto con Bianca Censori a través de una elegante y lujosa ceremonia celebrada en Amangiri, Utah.

Bianca es una joven australiana de 27 años. De acuerdo con su perfil de Linkedin, ella se desempeña como Jefa de Arquitectura en Yeezy, que es la empresa de moda del rapero de 45 años. Censori cuenta con una licenciatura en arquitectura y una maestría en el mismo campo por la Universidad de Melbourne en Australia.

