Carlo Ancelotti confirma que se quedará en el Real Madrid

Tres días después de la goleada 4-0 encajada contra el Manchester City que significó la eliminación en semifinales de Champions, el entrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti salió en defensa de los señalados en el Etihad Stadium y también habló sobre su futuro en el club merengue.

“Dudar de Karim Benzema no tiene sentido, puede pasar un partido malo, puede pasar, pero no ha sido el único. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club, esto es. Si no acierta en un partido, no pasa nada. El miércoles, no ha acertado el equipo, no solo Karim”, declaró Ancelotti este sábado en la conferencia de prensa previa al partido liguero contra el Valencia.

“El ultimo partido ha sido, muy malo, estamos todos dolidos por esto, la temporada por lo momento ha sido una buena temporada, y las ultimas temporadas han sido inolvidables”, añadió el técnico haciendo ya balance de la temporada a cuatro jornadas para el final del campeonato español, ganado ya por el Barcelona.

“No estamos satisfechos por la Liga, pero por las otras estamos satisfechos, hemos ganado la Copa y hemos luchado en Champions hasta el último momento”, reivindicó ‘Caletto’.

Sobre lo que prepara el club de cara a la próxima temporada, Ancelotti explicó: “Para hablar de lo que va a pasar la próxima temporada, tenemos que esperar un poco, no es el momento, lo estamos hablando con el club, pero por el momento, tenemos que hacer una evaluación de lo que ha pasado en el partido del miércoles, esta temporada, y en estas dos temporadas. Lo estamos hablando, pero aquí no es el sitio para decir lo que estamos hablando. Estamos solo evaluando las cosas”.

En cuanto a su futuro y al interés de la Confederación Brasileña de Fútbol por contratarle como próximo seleccionador de la Canarinha, Ancelotti insistió en el mismo mensaje que en los últimos meses: “Creo que todo el mundo sabe muy bien cuál es mi situación, tengo contrato hasta el 30 de junio del 2024, y yo quiero acabar mi contrato”.

