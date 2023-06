VIDEO. Biden sufre fuerte caída tras tropezar con una bolsa de arena

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tropezó y tuvo una fuerte caída después de entregar el último diploma en una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea este jueves en Colorado Springs, Colorado, pero se levantó, rápidamente, y regresó a su asiento. Situación grabada por las cámaras de televisión.

El presidente estadounidense de 80 años cayó hacia adelante, se sujetó con las manos y luego se incorporó sobre una rodilla ayudado por tres personas. Poco después, volvió a su asiento sin ayuda.

Después de que se reincorporé, el mandatario estadounidense Joe Biden señaló hacia atrás, indicando con qué se tropezó. Al final, se mezcló con otros funcionarios; sonriendo, hizo una señal de “pulgar hacia arriba”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt, dijo en Twitter que el presidente Biden estaba bien: “Había una bolsa de arena en el escenario mientras él estrechaba la mano”, dijo.

La caída se produjo después de un discurso de graduación que pronunció ante una audiencia que ondeaba banderas donde advirtió a los graduados que entrarán en servicio en un mundo cada vez más inestable, citando los desafíos de Rusia y China.

He’s fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh

— Ben LaBolt (@WHCommsDir) June 1, 2023