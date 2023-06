Destrozan a Eiza González por asegurar que toda ella es natural

Después de sus forjar su carrera en México, Eiza González ha logrado tener un lugar en Hollywood donde ha participado en películas al lado de grandes actores como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jake Gyllenhaal, entre otros.

Pero lejos de su talento como actriz, ella ha llamado la atención del público por la transformación física que ha tenido, debido a algunas cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido, y ahora ha generado controversia, luego de negarlo.

En varias ocasiones, diversos cirujanos plásticos la han tomado como ejemplo para compartir historias de éxito. La bichectomia es una de las que más señalan que se sometió; además de la rinoplastia, por lo cual el aspecto de su rostro cambió radicalmente.

En TikTok, “Unicable” publicó un video de un fragmento de una entrevista con el cirujano plástico Fernando Guerrero Burgos, quien reveló algunos detalles de los procedimientos de la mexicana.

“Ella me negó en una historia de Instagram que se haya hecho un procedimiento, el cual yo la ponía como una de los principales ejemplos de cómo se puede hacer una bichectomia… Y me contestó, me dijo: ‘Sabes que, no me las quité, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado’”, expresó el especialista.