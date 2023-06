Muere Astrud Gilberto, una de las más famosas voces de la bossa nova

Astrud Evangelina Weinert, conocida artísticamente como Astrud Gilberto, nació en Salvador de Bahía (Brasil) el 29 de marzo de 1940, de madre brasileña y padre alemán, por lo que decidieron llamarla como una diosa de Alemania.

Su madre tocaba diversos instrumentos y su padre era profesor de idiomas. Astrud creció rodeada de música y además manejaba varios idiomas como portugués, español, francés, italiano, inglés y japonés.

A los 19 años se casó con el guitarrista Joao Gilberto, del que tomó su apellido. En 1963, durante una grabación de su esposo en Nueva York, conoció al saxofonista Stan Getz, quien buscaba una voz para el tema en inglés “La chica de Ipanema”.

El éxito fue total que Astrud Gilberto tomó gran fama. Su encanto natural y su voz susurrante hizo triunfar el ritmo brasileño en Estados Unidos.

“La chica de Ipanema” ganó cuatro premios Grammy, estuvo casi cien semanas en las listas de álbumes de Billboard y fue seleccionada para la banda sonora de numerosas películas y programas de televisión incluidos “Los Simpsons”.

“Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de ‘Garota de Ipanema’ y ganó fama internacional”, recordó precisamente su nieta Sofía el 6 de junio de 2023 al anunciar el fallecimiento de su abuela.

La cantante grabó después varios álbumes en solitario como “The shadow of your smile”, “Look to the rainbow”, “Beach Samba”, “A certain smile, a certain sadness”, “Windy” o “I haven’t got anything better to do”.

Hizo algunas colaboraciones, George Michael la eligió en 1996 para colaborar en su disco “Red Hot + Rio”. La cantante brasileña falleció a sus 83 años.

