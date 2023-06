Comunicaciones jugará un amistoso en Estados Unidos

El próximo 18 de julio, el club Comunicaciones se enfrentará en un partido amistoso a los Richmond Kickers, equipo que compite en la USL League One de los Estados Unidos. Este encuentro fue anunciado recientemente por el club norteamericano a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus aficiinados.

El City Stadium de Richmond será el escenario donde se llevará a cabo este encuentro, que promete ser un emocionante duelo entre dos equipos con tradición en sus respectivas ligas. Para los Richmond Kickers, este partido representa la oportunidad de enfrentar a un club internacional y retomar los amistosos internacionales después de una pausa de cinco años.

The Richmond Kickers are excited to announce that Guatemalan giants, Comunicaciones FC (@CremasOficial), are coming to City Stadium for an international friendly on July 18th!

