Luis Suárez viaja a Uruguay para recibir a los campeones del mundo

Luis Suárez fue parte de la dolorosa derrota del Gremio ante Flamengo (3-0) como parte de la fecha 10 del Campeonato Brasileño Serie A. Pero después, el jugador uruguayo decidió viajar de Brasil a su natal Uruguay para estar como aficionado en la llegada de los seleccionados Sub-20 de ese país, que ayer lograron ante Italia su primer título mundial en dicha categoría. Uruguay venció a Italia 1-0 con gol de Luciano Rodríguez, y dio paso a una noche del domingo y mañana de este lunes de festejos y agradecimientos para los nuevos monarcas mundiales.

Respecto a la derrota ante Flamengo, Luis Suárez, escribió: “Siempre es malo perder y más de esta forma. Me quedo con la entrega del equipo que hizo todo para ganar”. Más adelante, compartió un tuit de la selección de Uruguay donde se anunció que eran campeones del mundo Sub-20 Este lunes, su pronunciamiento fue así: “Somos campeones del mundo, pusieron al país en lo más alto. Orgulloso de ustedes, gracias por esta alegría“.

Ya instalado en Uruguay, Luis Suárez tomó protagonismo al ser fotografiado por varias personas alentando y felicitando a los juveniles uruguayos. “Lucho” se tomó fotografías con los jugadores que ayer cerraron un ciclo importante en la Sub-20. Uno de los más felices fue Alan Matturro, futbolista quien fue declarado como el segundo mejor futbolista del torneo y por ende se llevó un trofeo de plata.

Ayer, Luis Suárez estaba jugando con Gremio. Hoy, viajó a Uruguay para recibir a los campeones Sub 20. Imaginen lo que significa para estos chicos estar celebrando con el máximo goleador en la historia de su país. Lucho Suárez, líder total. pic.twitter.com/892nrlDDzj — Juez Central (@Juezcentral) June 12, 2023

Reacciones de los campeones del mundo

El capitán Fabricio Díaz comentó a los medios antes de subir al ómnibus a recorrer las calles de la ciudad: “Un poco imaginábamos el recibimiento, pero no sabíamos que era tanto. Esto es algo histórico que queríamos lograr y aún no me cae la ficha, todavía no se dimensiona”.

Díaz agregó: “La imagen con la Copa del Mundo en las manos no me la voy a sacar de la mente”.

El volante Rodrigo Chagas, que terminó el Mundial jugando como lateral tras la lesión de Mateo Ponte, comentó en la transmisión de AUF TV: “Se te vienen muchos recuerdos a la cabeza, para uno que viene peleándola de abajo, vivir este presente es hermoso. Mi familia se merece esto, mi viejo que es todo para mí, se merece esto por estar siempre”.

El defensa Facundo González dijo al pasar: “Increíble, un sueño que no puedo explicar con palabras”.

🔝 𝗔𝘀𝗶́ 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗯𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗹 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿 𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 📺 Viviste toda la caravana en vivo por https://t.co/Pey8chIQg7 pic.twitter.com/2JOuC8Cq5N — La Quinta Tribuna (@laquintatribuna) June 12, 2023

Uruguay, una cuna de campeones

En Uruguay, siguiendo los pasos de Diego Forlán, Luis Suárez y Édinson Cavani, los ‘gurises’ (muchachos) de Broli devolvieron a Uruguay a las portadas, siguiendo los pasos de una generación que despertó la mística de la Celeste con el cuarto lugar en el Mundial Sudáfrica-2010 y la Copa América de Argentina un año después.

Con apenas 3,5 millones de habitantes, Uruguay vuelve a brillar en el fútbol internacional del que es gran protagonista. Es el máximo ganador de la Copa América con 15 títulos, junto a Argentina, y logró dos Mundiales de mayores (1930 y 1950) así como dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, lauros a los que se sumó este domingo el que obtuvo por primera vez con la Sub-20.