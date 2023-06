TSE da seguimiento a casos de violencia electoral contra mujeres

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este lunes 12 de junio que le da seguimiento a dos casos de violencia electoral contra mujeres candidatas en el marco del proceso de elecciones generales 2023. Específicamente corresponden a aspirantes a cargos públicos en corporaciones municipales.

La información se dio a conocer durante el Encuentro sobre Liderazgo y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres, realizado hoy. La actividad fue organizada por las autoridades electorales.

La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, explicó que ambos casos ya se encuentran judicializados, por lo cual no podría ampliar los detalles acerca de los mismos. Solamente mencionó que corresponden a distintos departamentos.

Añadió que los guatemaltecos y guatemaltecas lo que quieren son propuestas, no que haya diferencias de manera personal.

Por aparte, Alfaro compartió que, en la actualidad, de los 41 mil cargos a elección popular que existen en el país, únicamente hay 3 mil 100 mujeres participando para ocuparlos.

“Nosotros hemos dicho y sostenemos, no solamente por lo que conocemos como experiencia, sino también que una democracia que no es inclusiva no es democracia”, puntualizó.