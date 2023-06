Solórzano Foppa deberá pagar Q40 mil por reparación digna

Este martes 13 de junio se llevó a cabo la audiencia de reparación digna contra los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, condenados tras aceptar los hechos que les imputó el Ministerio Público (MP) en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, que los sentenciados pagaran una reparación de Q40 mil.

“El tiempo le dio la razón a la fiscalía con respecto a que el documento era falso”, señaló un representante del Ministerio Público (MP) durante la diligencia.

Esto al hacer referencia a que hubo simulación del documento de la compra y venta de una obra de arte para respaldar el manejo de fondos del periodista José Rubén Zamora, quien se encuentra enfrentando juicio por este mismo caso.

El fiscal aseguró que ahora quedaría en proceso de investigación el poder establecer “quién falsifico” tal certificación.

El órgano jurisdiccional emitió la siguiente resolución con respecto a la reparación digna:

El Juzgado Séptimo Penal dictó una sentencia condenatoria el pasado viernes 9 de junio contra los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, implicados en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

Los exdefensores del periodista José Rubén Zamora se sometieron al proceso de aceptación de cargos. En ese contexto, el juez dictó dos años de prisión conmutable por patrocinio infiel y obstaculización a la acción penal contra ambos profesionales del derecho.

Tras finalizar la audiencia, Solórzano Foppa señaló que siempre ha sido honesto en lo que ha hecho y la forma en que ha enfrentado los casos en su contra.

“Creo que era necesario solventar ya todos mis procesos. Llevo cinco años enfrentándome al sistema de justicia. No tengo miedo tampoco a que me condenen. Porque a la larga la libertad la vamos a alcanzar, vamos a seguir trabajando, no pienso irme del país”, dijo.