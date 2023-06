Zamora: “Esperaría que se ordene mi libertad”

El periodista José Rubén Zamora fue trasladado en horas de la mañana de este miércoles 14 de junio a la Torre de Tribunales para comparecer en la audiencia en la cual se dará lectura a la sentencia del juicio en su contra por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

Antes de que se iniciara la diligencia en el Tribunal Octavo de Sentencia, presidido por la jueza Oly González, el fundador del diario elPeriódico, contra quien la Fiscalía pidió 40 años de prisión, dijo sentirse “sereno y tranquilo”.

Aunque hizo referencia a que no se han respetado sus derechos, aseguró estar optimista, pues en su opinión el Ministerio Público (MP) no pudo acreditar ni probar nada. “Y la información que obstaculizaron es categórica, lo voy a hacer ver en mi discurso”, añadió.

Mientras tanto, antes de darle lectura al veredicto, los jueces le otorgaron una oportunidad a Zamora de pronunciarse, un espacio que él utilizó para reiterar su inocencia.

“La acusación carece de elementos fundamentales como circunstancia de tiempo, modo y lugar. No indica cuándo, no establece fecha, no indica dónde ni lugar de comisión del delito”, mencionó.