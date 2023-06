VIDEO. Kanye West crea polémica al usar mujeres sin ropa como mesa de “boquitas”

Kanye West festejó su cumpleaños a lo grande. Sin embargo, unas fotografías y videos en donde se le ve usando mujeres sin ropa como mesa de bocadillos ha generado críticas.

El famoso ha querido ser creativo en su celebración, sin embargo, muchos lo acusaron de estar “completamente loco”. El uno de los videos se aprecia como el rapero festeja su cumpleaños número 46 sirviendo sushi sobre mujeres desnudas.

“No es solo que se atrevió a usar mujeres como mesa de bufet sino que todo pasó frente a los ojos de sus hijos”, comentó una usuaria en redes sociales.

Tras viralizarse las fotografías y videos en los que el exesposo de Kim Kardashian es el protagonista, las redes sociales han enardecido con comentarios negativos, pues le han señalado al cantante que es todo un misógino.

En otro clip, aparece la estrella del rap degustando del aperitivo junto a sus pequeños, quienes también toman algunos rollos de sushi del cuerpo de la mujer.

“Kanye West ya es injustificable; no solo por la objetificación de la mujer, ni por lo de la Taylor, ni lo del antisemitismo (etc), sino ya porque ¿cómo va alguien a defender que un tío use a una mujer desnuda como objeto/entretenimiento así con su hija de nueve años delante”, “Es terrible lo que hace este tipo si es locura que lo encierren ya”, “Nada cuerdo”, fueron otras reacciones de los cibernautas.

Kanye West had sushi being served on a naked woman at his 46th birthday party 👀🍣 pic.twitter.com/JO191hLQyl — Daily Loud (@DailyLoud) June 12, 2023

