Se hace viral reacción de Samuel L. Jackson tras perder en los Tony Awards

Samuel L. Jackson se ha vuelto tendencia en Twitter por una inesperada reacción tras estar nominado a los Premios Tony por su trabajo en la obra The Piano Lesson -dirigida por su esposa, LaTanya Richardson.

En misma categoría del actor estaban: David Zayas como Eddie en Cost of Living, Arian Moayed como Torvald Helmer en A Doll’s House, Jordan E. Cooper como Peaches en Ain’t No Mo’, Brandon Uranowitz como Ludwig Jakobovicz en Leopoldstadt y por supuesto, Samuel.

Al final fue Uranowitz quien se llevó el premio, y mientras sus colegas actores aplaudían felices por su reconocimiento, él volteó los ojos en una evidente mueca de decepción.

De inmediato, las redes comenzaron a hablar del mal perdedor que era, pero además, la mueca fue tan obvia que muchos usuarios lo convirtieron en meme y objeto de burlas

Samuel L. Jackson does not have good non-winner face. I’m sure his eye roll will be a meme. #TonyAwards

— Mindy Benson (@MindyBe) June 12, 2023