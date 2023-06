FOTO. John Goodman lució irreconocible tras perder 200 libras

El peso de John Goodman ha sido por décadas un tema de conversación dentro de Hollywood, pues su obesidad llegó al punto más álgido cuando alcanzó a pesar casi 400 libras.

Durante años, el actor tuvo que soportar las críticas y comentarios en tono de burla que llegaban a sus oídos de manera constante. Por eso decidió dar un cambio drástico.

El primer paso fue dejar de beber, pero su entrenador personal, Mackie Shilstone, lo ayudó a llevar su dieta hasta las últimas consecuencias, y para 2018, Goodman había perdido 50 kilos.

Si bien, este cambió fue sorprendente, pero él no quiso detenerse ahí, y ahora, durante la alfombra negra de la 62ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, apareció luciendo una extraordinaria perdida de peso de 90 kilos, dejando a muchos sin palabras.

Goodman desfiló con un saco color azul marino entallado en combinación con una camisa blanca, una corbata amarilla y un pantalón color beige y mocasines cafés. Laurent Puons, organizador del festival, compartió la emoción de tenerlo como parte del jurado.

“Es una leyenda absoluta. Ha cautivado los corazones de múltiples generaciones con su extraordinaria carrera cinematográfica y televisiva. Si no fuera por su papel como presidente del jurado, sin duda le honraríamos con el premio a toda una vida”.

Hoy esta de cumpleaños el grandioso John Goodman, un actor que me flipa por completo.

Con 2 papeles inolvidables el gran Pedro Picapiedra y el mítico en ‘El Gran Lebowski’, subrayo mi papel favorito suyo en ‘Barton Fink’. pic.twitter.com/FRThzY4VAq — SitoCinema (@SitoCinema) June 20, 2023

Recorrido del actor

Para lograr su nuevo aspecto, John Goodman se enfrentó a una transformación nada sencilla que requirió mucha paciencia. Optó por una dieta mediterránea que principalmente consta de alimentos integrales y cereales ricos en nutrientes.

El ejercicio también ha sido fundamental para su cambio, pues hasta el día de hoy, el artista de 70 años entrena seis días a la semana.

“En los viejos tiempos, me tomaba tres meses de descanso, perdía 15 o 18 kilos y luego me recompensaba con un paquete de cervezas o lo que fuera y volvía a mis viejos hábitos”, reveló en 2016.

“Esta vez quería hacerlo despacio, moverme, hacer ejercicio. Estoy llegando a una edad en la que ya no puedo permitirme quedarme sentado. Y me da energía para trabajar, porque el trabajo es muy agotador. Me cansé, me harté de mirarme. Te estás afeitando en el espejo y no quieres mirarte. Se vuelve peligroso”.