Concacaf ratifica sanción contra Nicaragua

La Federación Nicaragüense de Fútbol recibió un duro golpe luego de que la Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe (Concacaf) ratificara la sanción impuesta a la selección de Nicaragua.

Esta medida incluye la exclusión de la Copa Oro 2023, el torneo más importante de la región, así como el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones, su lugar en ambas competiciones lo toma Trinidad & Tobago.

Decision of the Concacaf Appeals Committee on the Nicaraguan Football Federation.https://t.co/9yKcoAKIU2

— Concacaf (@Concacaf) June 24, 2023