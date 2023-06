Revelan la primera imagen oficial de “Avatar 3”

La anticipación por “Avatar 3” sigue creciendo a medida que se revela la primera imagen de la película. Jon Landau, productor de esta esperada entrega de James Cameron, compartió detalles sobre el progreso del filme.

Landau expresó en Twitter la magnitud de cada proyecto dentro de esta saga cinematográfica, destacando la importancia de alcanzar los estándares de calidad. El equipo de producción trabaja incansablemente con la meta de llevar nuevamente a los espectadores a Pandora en diciembre de 2025.

La imagen reveló una toma de la película en un monitor portátil, donde Jake Sully protagoniza un momento de profunda conexión con una enigmática Na’vi.

Los fanáticos de “Avatar 3” no han tardado en especular acerca de la identidad de esta misteriosa Na’vi. Algunos sugieren que podría tratarse de Kiri (interpretada por Sigourney Weaver). Otros señalan las marcas rojas en el brazo de la figura, llegando a la conclusión de que podría ser la Varang de Oona Chaplin, un miembro de la tribu del fuego que se incorporará en esta tercera entrega.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa

— Jon Landau (@jonlandau) June 13, 2023