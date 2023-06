“The Chainsmokers” cautiva a fans al anunciar concierto en Guatemala

The Chainsmokers es un dúo de disc jockeys y productores originarios de Nueva York, Estados Unidos, integrado por Andrew Taggart y Alex Pall. Ahora han anunciado que se presentarán en Guatemala para brindar un concierto.

Todoticket anunció en sus redes sociales la grata noticia: “Un evento imperdible ¡The Chainsmokers en Guatemala! Mantente atento para más información próximamente”. De acuerdo con la publicación, el dúo de estadounidenses visitará nuestro país este año pero aún no se han confirmado los detalles.

Y aunque se desconoce fecha, lugar y precios de los boletos, cientos de fans chapines ya esperan con ansias la información.

Alex Pall y Andrew Taggart, integrantes de The Chainsmokers, son originarios de Nueva York y han logrado marcar un estilo de música distinto combinando ritmos del indie, house progresivo y pop. Algunos de sus más grandes éxitos son “Closer”, “Don’t let me down”, “Paris” y “Takeaway”.

The Chainsmokers se presentaron en Guatemala en el Empire Music Festival del 2014. Con su primer éxito “Selfie” el dúo visitó el festival. Tanto ellos, como Martin Garrix, eran artistas que prometían muchísimo para su futuro y por eso el EMF decidió incluirlos en ese momento.

La gira de los artistas también incluye presentaciones en Suecia, Bélgica, México y Las Vegas, donde tocarán las canciones que los convirtieron en grandes exponentes dentro de su género, además de sus éxitos infaltables para el público.

