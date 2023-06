‘Kun’ Agüero insulta a miembro de los Futbolitos en transmisión de la Kings League

Sergio ‘Kun’ Agüero y Will, miembro de los futbolitos, dejaron uno de los clips más virales en los últimos meses de la Kings League. Luego de la victoria 4-2 de Porcinos FC sobre Kunisports, club presidido por Agüero, el streamer dominicano le hizo gestos de llorar al exfutbolista y expresó la frase “llora Kuni”, algo que sacó de sus casillas al argentino.

Agüero mostró su lado más apasionado y enérgico en la situación, insultando a Will de una manera muy característica de los argentinos. Parecía que el ‘Kun’ no comprendía el humor provocador del streamer que acompañaba a Ibai en la transmisión. Agüero exclamó: “¿Quién es ese idiota que está diciendo ‘Kuni llora’? Decile que cuando vaya que me lo diga el ‘salame’ ese”. Sus palabras fueron expresadas mientras Agüero se encontraba conectado de forma remota a la transmisión.

Al escuchar el insulto hacia Will, llamaron al streamer para hablar con el ‘Kun’, lo cual empeoró aún más la situación, ya que el dominicano continuó provocando al exfutbolista. Agüero respondió al estilo de Leo Messi, llamándolo “bobo”, refiriéndose al miembro de los futbolitos.

quien concluyó diciéndole a Ibai que le transmitiera a Will: “Mejor que me lo diga en persona. La c… de tu madre. Dímelo en la cara”. Con Agüero completamente descontrolado, Ibai trató de calmar los ánimos explicando que todo lo dicho por el caribeño era en tono de broma.

Will se disculpa con el ‘Kun’

A través de su cuenta de Twitter, el miembro de los Futbolitos aclaró todo diciendo que sus frases fueron dichas en tono de broma y le ofreció sus respectivas disculpas a Sergio Agüero. “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, comentó.