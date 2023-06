Para Tena el objetivo en Copa Oro no es avanzar de ronda sino “jugar bien”

Luis Fernando Tena, el técnico de la selección de Guatemala, habló en conferencia de prensa previa al esperado debut de la bicolor en la Copa Oro contra Cuba. Tal y como es tradición a su estilo, Tena no dio sus expectativas a lo que prevé de la participación de Guatemala y dejó temas llamativos como sus declaraciones sobre el bajo estado de forma de Nathaniel Mendez-Laing.

Tena subrayó la importancia de jugar con una mentalidad ofensiva para contrarrestar la sequía goleadora que acompaña al equipo y destacó la técnica del futbolista guatemalteco. En general, su mensaje fue claro: la selección de Guatemala está lista para hacer frente a Cuba, aunque recalcó que no será un rival fácil.

Listos para el debut

“El equipo está muy bien, la verdad son jugadores muy entregados. Es un grupo muy unido y la gira que hicimos fue muy buena para sacar conclusiones. El equipo llega en muy buen momento, además el plantel está completo y ha superado la gripe”.

El once ante Cuba está definido

“El cuadro que va a iniciar ya lo tengo en mente, pero prefiero no decirlo para no darle muchas pistas a los adversarios, esperemos que sea lo ideal. Estoy seguro de que haremos un gran juego. El equipo tiene muy buenos jugadores, como siempre lo he dicho, el futbolista de Guatemala tiene más calidad de la que ellos mismos se creen. Considero que este torneo es el indicado para que lo demuestre”.

Nathaniel Mendez-Laing no está para 90 minutos

“Nathaniel ha venido adaptándose muy bien a los compañeros, a todo lo que es nuevo para él. Tuvo un poco más de dos semanas vacaciones y no viene al mejor nivel físico, pero viene trabajando mucho para darle entusiasmo a la gente. Esta muy contento de vestir la camiseta Azul y Blanco, pero no está para 90 minutos, aunque si va a jugar”.

La meta de Guatemala es jugar bien, dice Tena

“La meta es jugar bien, el objetivo es que los millones de chapines se sientan orgullosos de su selección. Más allá del resultado, queremos que todos se sientan orgullosos del equipo”.

Cuba, un rival nada fácil para Guatemala

“Jugamos hace un año en Antigua, un partido cerrado y dividido para cualquier lado. Vimos que se prepararon bien jugando ante Chile y Uruguay. Les tenemos bien estudiados y sabemos que será un partido muy duro y muy parejo”.

La idea de juego que busca finalizar la sequía goleadora de Guatemala

“La idea es tener un equipo que tome la iniciativa y maneje el balón, aunque no siempre se puede, el rival también juega y cuenta. Podrán jugar sin problemas Darwin Lom y Rubio Rubín, son dos centros delanteros muy buenos, que han jugado poco, pero tienen calidad. Llegar con más gente al área será como contrarrestaremos la sequía, no debemos de dejar solo al delantero. Hemos estado entrenando para llegar con más gente del área”.