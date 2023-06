Comparan a Yeri Mua con la muñeca Anabelle por su nuevo look

Yeri Mua explicó por qué se mantuvo ausente de las redes sociales por varios días. Ahora, la joven anunció más cambios físicos en su cuerpo.

“¿Y el embarazo?”, “¿qué opinas de las declaraciones de Karely Ruiz en tu contra?”, “¿por qué volviste con Naim Darrechi?”, le preguntaron insistentemente sus fans a lo que ella evitó responder.

Después del incidente en el que Naim Darrechi, el padre de su bebé, protagonizó un escándalo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Yeri Mua se mantuvo alejada de sus redes sociales por algunos días.

Ahora, la influencer regresó y sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de apariencia. La jarocha dejó atrás su cabello negro para dar paso a un tono rojo cobrizo y también optó por un flequillo que cubre parte de su frente. Pero eso no es todo, también mostró una perforación en la nariz.

Mi nuevo look pic.twitter.com/iAY5mVbxgI — tu bratz favorita (@yerimua) June 26, 2023

“Ahora solo me falta perforarme los pezones y la lengua y ya quedo”, escribió la creadora de contenido en su cuenta oficial de Twitter.

Ahora solo me falta perforarme los pezones y la lengua y ya quedo🥹✨ pic.twitter.com/Q4cpEp8ZCI — tu bratz favorita (@yerimua) June 25, 2023

Sin embargo, su nuevo look no fue del gusto de sus millones de fans. “Soy yo o realmente si parece Anabelle”, “Qué terrible como luce, no me gusta para nada”, “Cada vez más ridícula pobrecita”, “Yo pienso que ya es para que olvidemos lo de su bebé”, “Al final si está o no embarazada”, “Ya todo es show para llamar la atención”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Si no lo hago a mis 20s me voy a arrepentir 😗 pic.twitter.com/UQkEkNIYeS — tu bratz favorita (@yerimua) June 27, 2023

Lee también: ►¡Escándalo! Anuel AA dedica nueva canción a Karol G