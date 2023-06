Ángela Aguilar se quita la blusa y posa de manera sugerente

Ángela Aguilar subió la temperatura de sus seguidores luego de que se publicara una fotografía en la que aparece, en una sexy posición y sin blusa, mientras se somete a lo que parece ser una sesión de tatuaje en la espalda.

En la fotografía, compartida en la cuenta de Instagram de Nelsie Carrillo, se puede observar a la cantante cubriendo solo el pecho, dejando al desnudo la espalda en la que el tatuador se concentra, sin que se pueda apreciar en la imagen qué es lo que se está plasmando en la piel la hija menor de Pepe Aguilar.

Aunque la fotografía causó revuelo entre los fanáticos de la joven, también dividió opiniones entre los cibernautas, pues hubo quien, incluso, afirmó que los tatuajes se convierten en una adicción y hasta recordaron que su padre, el intérprete de “Por mujeres como tú”, tiene varios en el cuerpo.

“A de ser la bandera de Argentina 🤣 ( si eres “fan” de ella .. no te tomes el tiempo de insultos. Jamás les tomo importancia, y luego esperan réplica 🤣”; “Seguramente le tatuaron la frase: No llores por mi Argentina!!!😮”; “Pues su papá tiene tatuajes en los brazos, así que no tiene tanta autoridad para prohibirle a su hija no hacerlo, puede dar consejos mas no evitar que los hijos hagan lo mismo que él”, dicen algunos de los comentarios.