Bernardo Arévalo: “Yo soy un progresista socialdemócrata”

El candidato a la presidencia de la república por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se refirió este jueves 6 de julio a temas de la coyuntura nacional y brindó detalles de su plan de Gobierno.

El aspirante, quien iría al balotaje con Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de acuerdo con los resultados preliminares compartidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), participó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

En esta respondió a algunos de los señalamientos que han surgido en las redes sociales con respecto a sus ideas y los planes que tendría para el país. Al ser consultado acerca de si se considera comunista, esto respondió:

“No, por supuesto que no. Es más, me han acusado de ser un liberal. Yo soy un progresista socialdemócrata y siempre le digo a la gente ‘la democracia es elemento fundamental de la justicia social. No hay justicia social sin democracia y no hay democracia sin justicia social’”.