Guatemala: Calendario de juegos en la Liga de Naciones Concacaf

La Concacaf anunció el calendario de la Liga de Naciones Concacaf (CNL) 2023/2024. La tercera edición de la competencia se llevará a cabo en las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre 2023, seguido de las finales en marzo 2024. La Selección Nacional de Guatemala, hoy en la Liga A de la Liga de Naciones debutará ante El Salvador el miércoles 7 de septiembre en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

El formato de la competencia fue renovado para incluir más partidos de eliminación directa que clasificarán a equipos para competencias continentales de verano. Esta incluye la ruta a la clasificación de seis equipos de Concacaf a la CONMEBOL Copa América 2024.

