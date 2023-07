Jennifer López seduce las redes con sexy y escotado traje de baño

No solo en las alfombra rojas o eventos, también en las ocasiones casuales Jennifer López sorprende a todos con sus espectaculares look que no dejan a ninguno indiferente.

Y lo volvió a hacer el pasado 4 de julio, pues la cantante celebró al Independencia de Estados Unidos en los Hamptons, disfrutando de las temperaturas cálidas y de los fuegos artificiales en la fiesta que el billonario Michael Rubin.

Y aunque la vimos en varios atuendos durante la noche, quedamos boquiabiertas con el traje de baño que compartió en su cuenta de Instagram. Ella lució su escultural figura y regaló buenas vibras a sus seguidores.

“Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana de vacaciones lleno de amor, familia, amigos y diversión 🤍☀️🎆”, escribió en la publicación.

Para tomar sol y disfrutar de la piscina, la Diva del Bronx eligió una propuesta rosa de escote atrevido y espalda al descubierto que acentuó su figura sin sacrificar la comodidad. Completó su look con un collar personalizado, gafas, argollas doradas y cabello recogido.

Respuesta de la cantante

Jennifer López ya se había consagrado como una exitosa empresaria con marcas de maquillaje y ropa; y ahora presenta su propia línea de bebidas alcohólicas: Delola, una marca de cocteles estilo spritz que es muy popular en las calurosas playas italianas.

Al respecto, la multifacética artista comentó lo siguiente: “Nunca había encontrado una bebida adecuada para mí. Buscaba algo con lo que pudiera disfrutar y que se adaptara a mi forma reflexiva de vivir la vida. Al no encontrarlo, decidí crear Delola”.

Ante las críticas que recibió por crear una bebida alcohólica sabiendo los problemas que su esposo, Ben Affleck, ha enfrentado por el alcoholismo, Jlo decidió dar la cara:

“Sé que mucha gente ha estado diciendo cosas (como): ‘Ella ni siquiera toma, ¿qué hace con una línea de cocteles?’. Y para ser sincera, sí; por mucho tiempo no tomé. Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 ó 15 años, tomaba un coctel ocasional.

Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”, expresó.