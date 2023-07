Filtran video de la cachetada que recibió Britney Spears en Las Vegas

Britney Spears está en medio de la polémica desde el jueves, 6 de julio de 2023, debido a que un guardaespaldas de Victor Wembanyama, estrella de la NBA, golpeó a la “Princesa del pop” cuando se acercó a saludar al basquetbolista. En redes sociales circula el video del acontecimiento que es tendencia.

A través de redes sociales circula la grabación del golpe a Britney Spears, difundido primero por el medio estadounidense, TMZ. En las imágenes se puede ver a la artista tratando de alcanzar por la espalda al basquetbolista de los Spurs de San Antonio.

Cuando está a punto de alcanzar a Wembanyama, el guardaespaldas Damien Smith estira la mano para impedir que se acerque. Es posible apreciar que el guardia de seguridad apenas voltea a ver de quién se trata cuando su mano impacta con la de la cantante de 41 años.

Asimismo, se puede ver cómo Britney Spears, vestida con un top verde y pantalón negro, se detiene mientras el basquetbolista sigue su camino sin voltear a ver atrás.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN

— TMZ (@TMZ) July 7, 2023