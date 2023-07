¡Campeón! Alcaraz nuevo rey de Wimbledon tras derrotar a Djokovic

Carlos Alcaraz, el joven tenista español de tan solo 20 años, ha dejado una huella imborrable en la historia del tenis al derrotar en cuatro sets al legendario Novak Djokovic en la final de Wimbledon. Con un marcador de (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4), Alcaraz demostró su valentía, habilidad y determinación para superar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Djokovic comenzó el partido con un nivel avasallador, dominando el primer set de manera contundente. Parecía que el serbio se encaminaba hacia otro título en su brillante carrera. Sin embargo, Alcaraz no se dejó intimidar y luchó con coraje para mantenerse en el partido.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen’s Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023