Demi Lovato vive con discapacidad visual y auditiva tras sobredosis

En más de una ocasión, Demi Lovato ha señalado que no se arrepiente de nada de lo que ha sucedido en su vida; sin embargo, su pasado de excesos y drogas aún la persigue.

La cantante estuvo en el podcast ‘Andy Cohen Live’ de SiriusXM, conducido por Andy Cohen, en el que le relató con detalles lo que pasó cuando sufrió la sobredosis y qué es lo que piensa sobre eso ahora.

Ella habló con sinceridad del fatídico hecho que ocurrió en julio de 2018. Esto le dejó secuelas en su salud física: tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía, sumado a los problemas de visión y audición.

“Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento. Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, expresó.