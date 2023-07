PNC se arrepiente y elimina video de la Barbie Policía

La creatividad y el buen humor no tienen límites, y la Policía Nacional Civil (PNC) lo demostró al unirse a la fiebre de Barbie de una manera única y entretenida. A través de sus redes sociales, la institución policial compartió un video que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Titulado “La #Barbie Policía no exist…… 💅🏻👮🏻‍♀️”, el video muestra a una mujer policía que, con una pizca de humor, se transforma en la icónica muñeca de Mattel, Barbie. La ingeniosa edición de imágenes logra que la oficial adquiera los característicos rasgos y accesorios de la famosa muñeca.

Borran video de la Barbie Policía

El video, que rápidamente se volvió viral, luego fue borrado por la PNC. Sin embargo, captó la atención de miles de personas en las redes sociales y generó diversos comentarios. Algunos usuarios elogiaron la creatividad y originalidad del video, mientras que otros expresaron su aprecio por la Policía Nacional Civil por mostrar su lado divertido y cercano a la comunidad. Hubo muchos que criticaron el contenido debido a que consideran que se deben enfocar en la seguridad ciudadana.

Barbie es, sin duda, una de las dos películas más esperadas de esta temporada. Como suele pasar con las películas más esperadas, no han trascendido detalles del argumento de ‘Barbie’. Pero el tráiler da unas pinceladas. Ante algunos síntomas extraños e inesperados, como notar que ya no camina de puntillas y sus pies son planos, la célebre muñeca (Margot Robbie) tiene que dejar atrás el maravilloso mundo de Barbie para viajar al mundo real. No estará sola en su aventura: le acompa Ken (Ryan Gosling).

