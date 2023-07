Desfile del Orgullo recorre la Ciudad de Guatemala

El desfile del Orgullo recorre este sábado 22 de julio las calles de la Ciudad de Guatemala para pedir respaldo a la libertad de expresión, reconocer la diversidad y hacer un llamado a la no violencia.

Portando banderas arcoíris, los guatemaltecos salieron desde la Torre del Reformador, zona 9 capitalina, con dirección a la Plaza de la Constitución.

Marlon González, del Grupo de Apoyo Xela (GAX), aseguró que en la marcha del Orgullo de las personas LGTBQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, ‘queer’ y otros) se observa variedad de carrozas temáticas.

Con respecto a la que fue elaborada por la agrupación a la que representa señaló que se muestran índices y datos de personas ya fallecidas por crímenes de odio en esa localidad. Añadió que se trata de casos que no han sido resueltos por el Estado, el cual calificó como fallido.

“Son 58 investigaciones y no se han cumplido, estamos con 1 mil 396 denuncias que no han sido contestadas. Hoy hacemos esta denuncia. Esto no es una fiesta, es una deuda histórica que tiene el Estado con las poblaciones LGTB que tiene que ser atendida”, expresó.