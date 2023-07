Max Verstappen brilla y conquista el Gran Premio de Bélgica

El talentoso piloto neerlandés Max Verstappen dejó una vez más su huella en la temporada 2023 de la Fórmula 1 al obtener una impresionante victoria en el Gran Premio de Bélgica, que se llevó a cabo en el legendario circuito de Spa-Francorchamps. El piloto de Red Bull Racing demostró su destreza y maestría en la pista, mientras su coequipero, el mexicano ‘Checo’ Pérez, también realizó una actuación destacada, finalizando en la segunda posición. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc, representando a Ferrari.

Con esta impresionante victoria, Max Verstappen ha logrado extender su racha de carreras consecutivas ganadas en la presente temporada. Este triunfo en el Gran Premio de Bélgica marca su octava victoria consecutiva, acercándose a solo una carrera de igualar el histórico récord de nueve victorias consecutivas establecido por el piloto alemán Sebastián Vettel; Verstappen ha demostrado un dominio inquebrantable y se posiciona como el principal favorito para llevarse el título de campeonato de esta temporada.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BELGIAN GRAND PRIX 🇧🇪🏆👏

A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place 👍#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07

